Каких успехов добился российский завод Bridgestone за 5 лет: любопытные факты

Прежде всего, стоит сказать, что шины на ульяновской площадке разрабатываются с применением современных инновационных технологий, заточенных под суровые условия эксплуатации в нашей стране. К примеру, уникальная резиновая смесь Active Multicell Compound II используется в производстве зимних шин семейства Blizzak. А благодаря особому рисунку протектора и конструкции шины в этих моделях достигается превосходный уровень торможения на льду и на снегу, а также плотный контакт с дорогой. В чем эксперты портала «АвтоВзгляд» неоднократно убеждались в ходе экстремальных натурных тестов. Кстати, российский завод Bridgestone — единственный в Европе, который использует подобные технологии при производстве зимних шин.

За прошедшие пять лет нам удалось добиться впечатляющих результатов: мы серьезно переработали и расширили продуктовую линейку завода в ответ на запросы потребителей. Благодаря невероятным усилиям команды нам удалось обеспечить высокий уровень конкурентоспособности наших продуктов с точки зрения их стоимости и надежности, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Bridgestone в России и СНГ Джеффри Гловер.

Более двух лет с ульяновского конвейера зимние шины линейки Blizzak поставляются на экспорт в Финляндию, Швецию и Норвегию. В ближайших планах — экспорт в Польшу и Германию, а также увеличение объема производства и новые взаимодействия с автостроителями.

Стоит добавить, что в 2021 году марка Bridgestone, согласно исследованиям «Автостата», оказалась бесспорным лидером по удовлетворенности клиентов.