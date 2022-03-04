Авторитетные эксперты назвали шину, которая прослужит дольше других

В своем отчете об испытаниях ADAC рекомендовала Goodyear EfficientGrip Performance 2 как шину для водителей, которые часто и много ездитю Именно эта модель набрала наивысший балл по пробегу среди 16 протестированных покрышек!

Так, шина может похвастаться увеличенным на 50% пробегом по сравнению со своим предшественником и сразу на 20% обходит ближайшего из протестированных конкурентов.

К слову, несмотря на то, что Goodyear Tire & Rubber Company — компания американская, ее российский офис продолжает работу. А значит, шины Goodyear не исчезнут с прилавков.

Более того, прямо сейчас можно купить новинку для следующего зимнего сезона — шину UltraGrip Performance+, в которой инженеры применили самые передовые наработки.