Без проводов: почему из-за спецоперации на Украине вдруг остановились немецкие автозаводы

Оказывается, на западе Украины (на расстоянии 1,5 км от границы с Венгрией и в 2 км от границы со Словакией) существует большой производственный кластер, где, среди прочего, выпускалось немало автокомпонентов.

В частности, иммено здесь делали электроповодку для абсолютного большинства европейских авто: по некоторым данным, украинские жгуты закрывали 75% всех конвейерных поставок на заводы главных автомобильных марок!

Сейчас, когда предприятия на Украине остановлены, Европа банально осталась без проводов. И сколько продлится этот кризис, никто не знает. Во всяком случае, производственные площадки VW встали, как минимум, на ближайшие 10 дней.

Между тем, в субботу, 5 марта, АВТОВАЗ также остановит выпуск автомобилей на обоих своих площадках — и в Тольятти, и в Ижевске. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем связана производственная пауза.