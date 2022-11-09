Дурной шиномонтаж: ликвидируем распространенные ошибки мастеров «переобувки»

Если автовладельцу не плевать на свою безопасность и сохранность автомобиля, ему следует в процессе шиномонтажа самостоятельно произвести несколько обязательных действий. Поскольку по-настоящему квалифицированных и добросовестных мастеров этого дела — днем с огнем не найти.
Прежде всего, еще до установки «переобутого» колеса на место, нужно не полениться и проинспектировать состояние поверхности ступицы и той части диска, которая будет к ней прилегать. Ни там, ни там не должно быть грязи, частиц ржавчины и тому подобного.
Дело в том, что когда колесный диск прикручивают к ступице, вся эта гадость не позволяет им плотно сойтись. А это — потенциальный люфт и угроза самоотворачивания колесных гаек прямо на ходу — с более чем очевидными последствиями. Да и для самого легкосплавного диска «вдавливание» в его поверхность частиц абразива — тоже не подарок.
Поэтому, обнаружив грязь на ступице и диске, ее нужно тщательно убрать. Либо самому с помощью припасенной заранее металлической щетки, либо заставив шиномнтажника сделать это.
А когда колесо уже установлено на шпильки, но еще не прикручено гайками, надо самому взять немного консистентной смазки и чуть-чуть мазануть на резьбу каждой из них — там, где впоследствии будут находиться гайки.
Особенно это актуально в случае, когда на колесах установлены «секретки», защищающие их от кражи. Зачем это нужно? Чтобы потом не возникло проблем с откручиванием! Масло заполнит все микропустоты между поверхностями резьбы шпильки и гайки, предотвратив окисление. Отсутствие ржавчины в этих местах убережет их от «прикипания».
Особенно это актуально для «секреток». Ведь когда у «секретки» срываются грани при попытке ее открутить, она не дает снять само колесо. Опасаться, будто из-за смазки гайки пооткручиваются самостоятельно на ходу, не стоит. Правильно затянутая гайка ни с какой смазкой никуда по своей воле не денется.
Ну и третья операция, которую ответственный автовладелец должен выполнить сам — проверить затяжку гаек собственными руками. Когда шиномонтажник сообщит вам, что закончил, не поленитесь взять баллонный ключ и попробовать изо всех сил «дотянуть» каждую гайку на всех колесах машины. Чтобы быть точно уверенным: ни одна из них не осталась не до конца закрученной, что ни одно колесо у вас на ходу не отвалится.