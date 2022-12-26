У кого круче: календарь Pirelli против календаря «Белшины»

Каждый год компания Pirelli завершает не только отчетом о достижениях, но и созданием новой версии своего знаменитого календаря. При этом за создание контента отвечают фотографы с мировыми именами, а концепции, положенные в основу этого ежегодного произведения, иногда могут вызывать отторжение. Что, впрочем, не уменьшает значимости творения. Календарь Pirelli−2023 был создан австралийским фотографом Эммой Саммертон в соответствии с общей идеей «Любовные письма музе». И шин на фото нет. Зато, есть политкорректные намеки на непримиримую борьбу женского начала против мирового зла.

Но не только Pirelli делает покрышки и календари. Есть и другие бренды, готовые потрясти нас формой и размером. «Белшина», как порядочный изготовитель резиновых изделий, выпустила белорусский ответ итальянским эстетам. Причем в качестве моделей тут использовали не выращенных в стерильных биолабораториях представителей предположительно женского пола. А настоящих работниц завода, за которых на общем собрании проголосовал суровый и неподкупный трудовой коллектив предприятия. И по мнению портала «АвтоВзгляд», получилось неплохо. По крайней мере, шины на фото тоже есть.