Вопреки санкциям Continental наращивает производство шин в России

В условиях санкций и геополитических катаклизмов многие компании вынуждены «работать» на два фронта. Не стала исключением и Continental, которая вроде бы должна придерживаться позиции антироссийского запада, но вовсе не обязана. Иначе как объяснить решение шинников нарастить производство на собственном заводе в Калуге?

«Учитывая вызовы времени, конъюнктуру рынка и запросы наших клиентов, мы наращиваем производство и продажи марки Matador. Шины данного бренда удачно сочетают в себе высокое качество, инновационные технологии и разумную стоимость», — комментирует маркетинговую стратегию генеральный директор ООО «Континентал Тайрс Рус» Владимир Барвинок.

К летнему сезону российским потребителям заготовлены шины Matador MP47 Hectorra 3, MP82 Conquerra 2 и неприлично внедорожные MP72 Izzarda A/T 2. Линейка представлена в различных типоразмерах — от 13 до 21 дюймов, включая грузовую модель MPS330 Maxilla 2. Все эти шины производятся на калужском предприятии в соответствии со всеми требованиями и стандартами качества и безопасности.

Что касается продукции головного бренда Continental, то и она продолжает активно продаваться. Для легковушек представлена модель ContiPremiumContact 5, для кроссоверов — ContiCrossContact LX2 и ContiCrossContact LX Sport, а для внедорожников — CrossContact ATR.