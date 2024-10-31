Автомобильные шины подорожали для россиян почти на четверть

Ощутимый рост цен на автомобильную резину в России спровоцировали несколько основных факторов. К ним можно отнести инфляцию, проблемы с логистикой, повышенный спрос и, конечно, уход с отечественного рынка иностранных производителей и поставщиков.

За год покрышки прибавили в цене 23%

О ситуации на шинном рынке страны пишут «Известия», ссылаясь на данные аналитиков «Контур.Маркета», изучивших 4,5 млн чеков, выданных в автомагазинах и мастерских за первые два месяца осени. Эксперты сравнили результаты своего исследования с ситуацией в сентябре и октябре 2023 года.

В среднем одна автомобильная шина за указанный период 2024-го обходилась жителям нашей страны в 6766 рублей, а шиномонтаж стал на 23% дороже. Стоимость этой услуги составила 2129 рублей.

За последние два месяца желающих записаться на шиномонтаж стало меньше на 32%. В этом году в октябре не было серьезных заморозков, поэтому и спрос на «переобувку» снизился по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, как правильно выбрать автошины по рисунку протектора. Мы изучили проблему и узнали мнение опытного эксперта.