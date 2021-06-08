Valvoline представляет в России инновационные и «умные» моторные масла

Как известно, на российском рынке сейчас присутствует большое количество производителей смазочных материалов, в том числе крупнейшие зарубежные компании, а во многих регионах и отраслях вдобавок доминируют локальные производители. Однако бренд Valvoline высоко ценится среди потребителей, и поэтому может выдержать такую нелегкую конкуренцию.

- Мы намереваемся поставлять в Россию и СНГ в большей степени синтетические продукты, разработанные с использованием самых современных технологий производства смазочных материалов, и российское направление выглядит очень привлекательным для развития, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» Диего Бродони, вице-президент Valvoline EMEA.

Добавим, что бренду Valvoline удалось сформировать широкое портфолио, предлагая высококачественную продукцию для легковых автомобилей, мототехники, водного, коммерческого транспорта и спецтехники. Помимо этого, Valvoline компания предлагает продукты и решения для узких областей, вроде горнодобывающей промышленности.

Новая линейка моторных масел для автомобилей позволяет увеличивать интервал межсервисного обслуживания, продлевать срок службы силовым агрегатам, очищая их от вредных отложений и предотвращая преждевременный износ. Задейтсвованные технологии при производстве смазочных материалов призваны снижать расхода топлива, а вместе с тем повышать мощностные характеристики. Независимые лабораторные и ходовые испытания доказали, что масла Valvoline обеспечивают легкий холодный пуск двигателя и хорошие смазочные свойства в широком диапазоне рабочих температур.