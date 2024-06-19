Автоэксперт объяснил, почему нельзя смешивать разные моторные масла

Залог долгой и счастливой жизни двигателя, сложного и очень дорогого агрегата — своевременные «масляные» инспекции и использование «правильного» лубриканта. Но что делать, если жидкость опустилась до критического уровня, а смазки — той же, что залита в движок — под рукой нет? Можно ли, чтобы продолжить движение, «напоить» мотор хоть каким-нибудь маслом? На этот вопрос ответил эксперт.

В беседе с нашими коллегами из «Российской газеты» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов сказал, что в экстренной ситуации смешивание моторных масел, различающихся брендами, составами или допусками, разрешается. Но долго ездить с «коктейлем» в двигателе эксперт настоятельно не рекомендует: при первой же возможности его нужно заменить подходящим продуктом с обязательной промывкой системы.

В остальных же случаях смешивать разные моторные масла не стоит, поскольку существует высокая вероятность химической реакции между присадками, содержащимися в лубрикантах. Это, в свою очередь, чревато выпадением осадка, вспениванием и прочими плачевными последствиями. Мгновенно это двигатель не убьет, но со временем непременно приведет к дорогостоящему ремонту.

— Дело даже не в различиях базовой основы масел. Синтетическое и минеральное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) в самых крайних случаях смешивают. Ведь на рынке существует полусинтетическое масло, которое, по сути, и является такой смесью. Однако если используемое масло произведено не на основе полиальфаолефинов, а, например, полиэфира или силикона, то с чем-то иным его смешивать точно не стоит, — подытожил эксперт.