Невредные советы: выбираем качественное синтетическое моторное масло 5W-40

Относительно недавно многие крупные компании-масленщики ушли с российского рынка. Автовладельцу, предпочитающему европейские иномарки и заграничные масла, приходится сейчас тщательно выбирать хорошую смазку для мотора из ассортимента брендов второго эшелона или «новичков» отечественного рынка. Но как выявить наиболее качественный смазочный материал? Тем не менее, в распоряжении дотошного автомобилиста есть способ сделать правильный выбор: нужно просто знать «куда смотреть», изучая надписи на канистрах масла, а также документацию на сайтах поставщиков и производителей.

Как правильно «отделить зерна от плевел» при выборе импортного моторного масла мы решили продемонстрировать на примере нескольких смазок. Возьмем для иллюстрации четыре продукта: OPET FULLTECH LD 5W-40 турецкого производства, итальянский Eni i-Sint 5W-40, ROWE HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40 из Германии и ENOC PROTEC X-TREME SN из ОАЭ. Это все масла, пожалуй, одного из самых востребованных сейчас российским рынком класса А3/В4 по ACEA. То есть всесезонные смазочные материалы для высоконагруженных (в том числе с турбонаддувом) моторов, работающих в тяжелых условиях, либо с увеличенными интервалами замены — европейский Longlife, например.

Одна из ключевых задач моторного масла — способность создавать скользкую пленку между движущимися частями. Если грубо, то степень «скользкости» лубриканта характеризует такой параметр как вязкость. У моторного масла она должна быть оптимальной: оно должно сохранять смазывающую пленки и одновременно легко течь по внутренним каналам в моторе. Такой параметр как «индекс вязкости» показывает, насколько вязкость масла зависит от температуры окружающей среды. Чем меньше температура влияет на вязкость, тем выше индекс. Моторные масла с более высокими индексами вязкости обеспечивают более надежную смазку трущихся поверхностей при любых температурах.

Индекс вязкости масла рассчитывается по специальной формуле с логарифмами, в которую подставляют значения кинематической вязкости конкретного масла при 40ºС и при 100ºС. Согласно паспортным данным для OPET FULLTECH LD 5W-40 его кинематическая вязкость при 40ºС равна 87,9, а при 100ºС — 14,4. Подставляем в формулу индекса вязкости и получаем 170, что совпадает с паспортными данными.

Аналогичное математическое действие с паспортными данными Eni i-Sint 5W-40 дает неожиданный эффект. Для него кинематическая вязкость при 40ºС заявлена на уровне 87, а при 100ºС — 14,2. Расчет дает нам индекс вязкости 169,12. А в паспорте масла он достиг почему-то выдающихся 175! Примерно та же ситуация с ROWE HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40. Для него кинематическая вязкость при 40ºС заявлена на уровне 86, а при 100ºС — 14,2. Расчет индекса вязкости на основе этих данных дает величину 171. А в паспорте масла почему-то значится 174.

Мы, конечно, не проводили реальных лабораторных замеров вязкости этих смазок, но такая нестыковка уже на уровне паспортных данных может породить сомнения в реальности свойств обоих смазочных материалов, декларируемых производителями.

Залить такое «неопределившееся» масло в двигатель можно, — дурацкое дело не хитрое, как говорится. Но чем это обернется для двигателя? Нежданный капремонт — последнее, чего желает любой автовладелец. Заметим, что «разброд и шатания» вполне могут быть связаны с тем, что поставки европейских автокомпонентов в нашу страну связаны с большим количеством сложностей, что может усложнять контроль производителя за такими нюансами.

Не менее важный параметр моторного масла — его щелочное число. Для рассматриваемых нами масел — в особенности, поскольку, как уже было отмечено, они относятся к классу АСЕА А3/В4. Масло, которое способно выдерживать удлиненные периоды между сменами, обязано иметь высокое щелочное число. У OPET FULLTECH LD 5W-40, например, оно равно 10,6. У Eni i-Sint 5W-40, — 10.8, у ROWE HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40, — 10,1. А вот у ENOC PROTEC X-TREME SN почему-то даже до «десятки» (а это на минуточку обязательное требование АСЕА A3/B4) не дотягивает — всего 9,62 единиц! Разумеется, и на таком масле можно ездить: если менять его, например, не каждые 10 000 км пробега, а раз в 8000 км. Только это уже не совсем категория А3/В4 получается.

Заметим, что с этим продуктом вообще все как-то непросто. Все его соперники относятся к классу API SN. Тогда как на канистре у данного масла от ENOS, как и в техническом описании продукта на сайтах интернет-магазинов, значится более высокий класс качества API SP. А вот в единственном доступном паспорте качества на сайте производителя значится класс качества SN. Чему верить?

Еще один «ключик», с помощью которого можно подобрать подходящее масло — перечень автопроизводителей, которые допустили интересующее нас масло для применения в своих моделях. Тут также надо внимательно читать «исходники» документации на масло и обращать пристальное внимание на формулировки: оно «соответствует» требованиям такой-то автомобильной марки бренда или «одобрено» ею? «Одобрение» обязательно подтверждается сертификатом от самого автопроизводителя. А о «соответствии» конкретного масла его требованиям автобренд может и не подозревать...

Для примера рассмотрим «одобрение» двух основных немецких автопроизводителей, Mercedes-Benz 229.5 и VW 502 00/505 00 применительно к маслам-участникам нашего сравнения. Так, у всех у них есть подтверждение о сертификации от VW. А вот от MB сертификат выдан только двум продуктам: турецкому бренду OPET и, что логично, немецкому Rowe.

Применительно к одобрениям автопроизводителей, стоит отметить, к примеру, что в такой стране, как Турция, сосредоточено большое количество производственных площадок автомобильных производителей. И поэтому вполне естественным является факт наличия соответствующих одобрений у производителей моторных масел из этой страны. Скажем, тот же Opet Lubricants входит в состав крупного в Турции холдинга Koç Holding, которому 4119 Важные нюансы при выборе моторного масла для двигателей авто с большим пробегом Эксперты проанализировали актуальные особенности обслуживания подержанных машин принадлежит серьезная доля таких высоколокализованных автомобильных производств. А с Турцией, если не брать в расчет Китай, у нас сейчас наиболее выстроена и логистика и возможности перемещения финансов.

Так что же получается в итоге? По совокупности всех перечисленных пунктов из представленной здесь четверки масел лучшим, пожалуй, выглядит продукт OPET FULLTECH LD 5W-40, к которому возникло меньше всего вопросов, и который соответствует всем требованиям, предъявляемым к моторным маслам класса ACEA A3/B4.

Конечно же, это не лабораторная экспертиза. Но, на наш взгляд, вполне объективная оценка продуктов на основании открытых технических данных производителей, которые по сути являются для моторного масла такими же важными, как объем двигателя и, скажем, время разгона до «сотни» для автомобиля.