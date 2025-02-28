Эксперт рассказал, по каким параметрам нужно выбирать моторное масло

Моторное масло, равно как и другие запчасти, стремительно дорожает, а потому многие водители задумываются о том, чтобы перейти на какой-либо другой аналогичный продукт — тот, что позволит хоть немного сэкономить. А о чем важно помнить, если вы приняли такое решение, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, что иногда в сервисных книжках встречаются не только рекомендованные производителем характеристики масла, но и конкретные бренды. Однако это — не более чем маркетинговый ход. А потому обращать внимание стоит только на допуски.

— В сервисной книжке указываются основные требования к уровню свойств моторного масла. Это, в первую очередь, допуск автопроизводителя (если такой имеется), а также класс вязкости по системе SAE (Society of Automotive Engineers) и эксплуатационная категория разных международных классификаций (например, API (Американский институт нефти)), — объясняет эксперт.

Что же касается брендов, то выбирать можно любой — какой душе и кошельку угодно. Однако Сокуев рекомендует все же отдавать предпочтение тем производителям, что официально представлены в нашей стране или даже выпускают в России свою продукцию. В случаях же «серых» поставок слишком высок риск нарваться на подделку. В конце прошлого года сообщалось, что доля контрафакта на рынке смазочных материалов достигла 50%.