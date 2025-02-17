Без цинка никак: почему любое моторное масло содержит этот металл

Современное моторное масло — это, как говорят специалисты, многофункциональный продукт. Оно смазывает, охлаждает, защищает детали мотора и делает все, чтобы автомобиль работал, как часы. Но знаете ли вы, что в составе всех моторных смазок есть один существенный, но малоприметный элемент, без которого двигатель мог бы попросту «захлебнуться»? Речь идет о цинке, а если точнее, о компонентах на его основе. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему для любой моторной смазки так важно присутствие этого металла.

Поводом для этого материала послужили вопросы и отзывы читателей, оставленные в комментариях наших статей, рассказывающих об испытаниях моторных масел. Как известно, портал «АвтоВзгляд» совместно с другими профильными ресурсами регулярно проводит и публикует итоги подобного рода тестов, позволяющих четко обозначить реальные эксплуатационные свойства того или иного лубриканта.

Так вот, одним из важных показателей, характеризующих влияние смазки на износостойкость, является содержание в ней цинка (фото ниже). Спрашивается, зачем жидкой смазке нужен этот металл, если она сама по сути своей снижает трение между стальными деталями?

Вникая в этот вопрос, надо понимать, что моторное масло — не просто очищенная нефть или синтетика. Это сложный «коктейль», в который добавляют целый набор ингредиентов, именуемых присадками. Эти вещества улучшают свойства масла: помогают ему выдерживать экстремальные температуры, защищают детали двигателя от износа и предотвращают образование отложений. То есть присадки — это как специи в блюде: без них масло не справится со всеми задачами.

Фото портала АвтоВзгляд.

Одним из таких ключевых компонентов является диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP). Он уже несколько десятилетий остается незаменимой добавкой для моторных масел. С чем же это связано? Дело в том, что в двигателе металл трется о металл под огромным давлением и при высоких температурах.

Вот тут и проявляются скрытые свойства цинка. Присадки ZDDP создают на поверхности металлических деталей тонкую, но прочную пленку, которая предотвращает прямой контакт стальных элементов. Что особенно важно для таких уязвимых частей двигателя, как распредвалы и кулачки. Когда детали начинают тереться друг о друга без должной защиты, они изнашиваются стремительно. Цинковая же пленка действует как броня: поглощает нагрузку и предотвращает повреждения.

По сути, ZDDP — это долговременная защита, спасающая движок от ранней старости. Впрочем, цинк умеет гораздо больше, чем просто защищать металл. Он помогает бороться с окислением масла при высоких температурах. Окисление, напомним, приводит к образованию вредных отложений и потере свойств смазки. Кроме того, цинк противодействует коррозии внутри двигателя, особенно при использовании топлива с высоким содержанием серы.

Фото производителя.

Как видим, цинк в моторных маслах — не просто добавка, а жизненно важный для них компонент. Важно отметить, что что сегодня производители смазок не только используют ZDDP в качестве базовой присадки, но и активно работают над улучшением ее свойств.

Так, например, одним из первых модернизировал цинковые добавки и затем внедрил в свои продукты известный китайский бренд Lopal.

Химики из Поднебесной запатентовали технологию Hyper Zing, позволяющую формировать на поверхности деталей высокоэффективный защитный слой, повышающий их износостойкость. И сегодня данная технология успешно применяется при производстве полностью синтетических масел Lopal 1 с улучшенным пакетом присадок.

Эти лубриканты рекомендованы для моторов с системами регулировки фаз газораспределения, двигателей с прямым впрыском топлива и турбонаддувом. По оценкам экспертов, такие масла обладают не только отличной стойкостью к высокотемпературному окислению. Они не менее эффективно удаляют все виды масляного шлама в системе смазки, обеспечивая тем самым комплексную защиту двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации.