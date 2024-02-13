АВТОВАЗ отзывает автомобили из-за проблем с ABS

Импортозамещение антиблокировочной системы тормозов на автомобилях LADA оказалось сопряжено с проблемами, среди которых — неполадки ABS от новых партнеров компании на выпущенных недавно машинах.

Как сообщает ресурс «Лада.Онлайн», официальные дилеры LADA получили предписание №09-24, которое требует провести сервисную кампанию с моделью LADA Granta. Во время ближайшего визита владельцев автомобилей, попавших под отзыв, в сервис механики проведут работы по устранению выявленных в системе ABS недостатков.

Речь идет о проверке датчика скорости переднего колеса — особое внимание будет уделяться фиксации жгута датчика скорости в клипсе. Если узел окажется поврежденным, его заменят на новый. Традиционно для отзывных кампаний все работы абсолютно бесплатны для владельцев автомобилей. О том, сколько LADA Granta попало под отзыв и каких дат выпуска, информации нет.