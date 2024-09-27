АВТОВАЗ усилит поддержку россиян, владеющих Nissan и Renault

При записи на сервис через интернет для автомобилей марки «Рено» предусмотрена бесплатная программа помощи на дороге. В перечень расширенной поддержки включили карту помощи для тех, кто в свое время приобрел Nissan.
Платить за услугу не придется, если пройти техобслуживание или потратить на ремонт «японца» минимум 14 тыс. руб. Кстати, стоимость стандартного ТО на всей территории России для Renault и Nissan составляет 5,7 тыс. руб. За эти деньги заменят воздушный, салонный и масляный фильтр, плюс масло. Напомним, возобновлять в России выпуск Renault Logan и Sandero никто не собирается. АВТОВАЗ опроверг слухи о реанимации «французов».
В марте 2022 года Renault поставила свою деятельность в нашей стране на паузу, а позже избавилась от российских активов. Nissan, входящий в альянс с «Рено», тоже покинул РФ после начала спецоперации.