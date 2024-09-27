АВТОВАЗ усилит поддержку россиян, владеющих Nissan и Renault

Сезонные сервисные программы продлят: они будут действовать до конца года благодаря тольяттинскому автогиганту, который занимается ремонтом и обслуживаем «французов» после их официального ухода из России. В том числе владельцы Nissan и Renault могут рассчитывать на комплексную диагностику по 30 пунктам за 499 руб.

При записи на сервис через интернет для автомобилей марки «Рено» предусмотрена бесплатная программа помощи на дороге. В перечень расширенной поддержки включили карту помощи для тех, кто в свое время приобрел Nissan.

Платить за услугу не придется, если пройти техобслуживание или потратить на ремонт «японца» минимум 14 тыс. руб. Кстати, стоимость стандартного ТО на всей территории России для Renault и Nissan составляет 5,7 тыс. руб. За эти деньги заменят воздушный, салонный и масляный фильтр, плюс масло. Напомним, возобновлять в России выпуск Renault Logan и Sandero никто не собирается. АВТОВАЗ опроверг слухи о реанимации «французов».

В марте 2022 года Renault поставила свою деятельность в нашей стране на паузу, а позже избавилась от российских активов. Nissan, входящий в альянс с «Рено», тоже покинул РФ после начала спецоперации.