Kia отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей

Несмотря на то, что Kia приостановила производство и «официальные» продажи своих автомобилей в нашей стране еще в 2022 году, российское представительство бренда по-прежнему работает и выполняет обязательства перед имеющимися клиентами. В том числе те, что связаны с отзывными кампаниями.

В последний январский день Росстандарт анонсировал проведение сразу трех сервисных акций, охватывающих разные модели Kia. В общей сложности под отзыв подпадают 29 988 автомобилей: 29 141 кроссовер Sportage (машины, проданные в 2014-2016 годах), 118 кроссвэнов Carnival (реализованных в 2021-2022 годах) и 729 седанов Quoris (переданных покупателям в 2015-2018-х). Заводские дефекты у всех выявлены при этом разные.

Так, у кроссоверов Sportage обнаружили высокий риск замыкания электрической цепи блока ABS/ESC, что при худшем стечении обстоятельств может привести к возгоранию в моторном отсеке. У кроссвэнов Carnival из-за недостаточной фиксации отрываются молдинги на крыше. А у седанов Quoris некорректно работает система стабилизации (ESC), посылая соответствующий сигнал на панель приборов.

В ближайшее время владельцев потенциально дефектных автомобилей пригласят к дилерам, осуществляющим обслуживание машин Kia. Впрочем, дожидаться оповещения необязательно — можно самостоятельно проверить, подпадает ли ТС под отзыв: нужно зайти на сайт Росстандарта или позвонить в автосалон из списка на официальном портале марки. И в том, и в другом случае понадобится VIN-номер авто.

Остается лишь добавить, что все работы, как и всегда, будут проведены бесплатно для владельца машины.