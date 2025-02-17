У LADA появилась новая программа помощи на дорогах

Волжский автозавод запустил программу помощи на дорогах «LADA Забота», в которую для владельцев новых машин отечественной марки включили ряд ранее недоступных услуг. В их список вошла эвакуация до ближайшего дилерского центра марки, а также мобильный шиномонтаж и возможность пересесть на подменный автомобиль.

Об этом сообщила пресс-служба российского автогиганта. Уточняется, что новая программа АВТОВАЗа в случае ДТП подразумевает подключение персонального менеджера по вопросам страховки и независимую экспертизу, которая поможет определиться с ценником на необходимые ремонтные работы.

За время действия сервиса «LADA Забота» подменную машину представят всего единожды и ездить на ней разрешается не больше трех дней. Плюс есть ограничение суточного пробега — установлен лимит в 300 км. При желании можно вызвать даже подменного водителя, но это тоже будет единичный случай.

Сервис поддержки на дорогах будет доступен клиентам круглые сутки, стоимость комплекса услуг за год составляет 59 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ подвел итоги январских продаж.