Россияне рассказали, сколько денег уходит на обслуживание «китайцев»

Обслуживая «ласточку» с китайским шильдиком, этой зимой наши автомобилисты в среднем выкладывали по 21 тыс. рублей.

Как уточняют эксперты сервиса «Авто.ру», 11 тыс. «кровных» из вышеназванной суммы было потрачено на запчасти. Аналитики опубликовали результаты апрельского опроса, в котором приняли участие 2732 владельца китайских машин в нашей стране. Результаты исследования говорят о так называемых медианных расходах.

Выяснилось, что содержание отечественных автомобилей обходится дешевле. В течение зимнего сезона на аналогичные процедуры наши водители потратили 16,3 тыс. рублей.

Кстати, больше половины хозяев «китайцев» избежали технических проблем за тот же период. Более трети автомобилистов или 35% пояснили, что не занимались ремонтом машин из КНР, которые были не старше трех лет. Такой результат на 15% лучше прошлогоднего.