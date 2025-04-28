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Россияне рассказали, сколько денег уходит на обслуживание «китайцев»

Опубликованы данные опроса из всех регионов РФ

Обслуживая «ласточку» с китайским шильдиком, этой зимой наши автомобилисты в среднем выкладывали по 21 тыс. рублей.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россияне рассказали, сколько денег уходит на обслуживание «китайцев»

Как уточняют эксперты сервиса «Авто.ру», 11 тыс. «кровных» из вышеназванной суммы было потрачено на запчасти. Аналитики опубликовали результаты апрельского опроса, в котором приняли участие 2732 владельца китайских машин в нашей стране. Результаты исследования говорят о так называемых медианных расходах.

Выяснилось, что содержание отечественных автомобилей обходится дешевле. В течение зимнего сезона на аналогичные процедуры наши водители потратили 16,3 тыс. рублей.

Кстати, больше половины хозяев «китайцев» избежали технических проблем за тот же период. Более трети автомобилистов или 35% пояснили, что не занимались ремонтом машин из КНР, которые были не старше трех лет. Такой результат на 15% лучше прошлогоднего.

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