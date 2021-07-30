Подделывать запчасти оказалось выгоднее, чем торговать наркотиками

Фото: Daimler.
То, что контрафактная продукция не только незаконна, но и угрожает участников дорожного движения, факт общеизвестный. Однако из-за расцвета онлайн-торговли подделок на рынке автомобильных компонентов стало только больше.
Алексей Кованов

Согласно отчету европейской торговой ассоциации Unifab, при производстве поддельных зачастей прибыль зачастую выше, чем от торговли наркотиками. Во многих случаях подделки штампуются без учета экологических стандартов и прав человека.

Для неспециалистов поддельные детали могут внешне почти не отличаться от оригинальных, но в большинстве случаев они низкого качества и не соответствуют даже минимальным стандартам качества.

Любопытно вот что: в 2020 году расцвела онлайн-торговля запасными частями, что сделало этот канал сбыта еще более интересным для мошенников, ведь клиент не может потрагать и оценить товар.

Кстати, изошренность методов, коими пользуются современные последователи Остапа Бендера, поражает. Так, в Татарстане произошла крайне любопытная история: там некая преступная группа представлялась дилерами марки КамАЗ, но вместо новых грузовиков клиентам отдавали собранные из ремкомплектов «бэушки».

ремонт, запчасти, скандал
30 июля 2021
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