В Renault рассказали, закроют ли московский завод по производству автомобилей

— Плана закрывать завод Renault в Москве нет, мы удовлетворены его работой. Вы знаете, что в Тольятти производится модели Renault Logan и Sandero. А на московском заводе будут продолжать производиться модели Renault Kaptur и Duster, обновленные версии которых мы недавно вывели на рынок, — завяил журналу «Эксперт» господин Мор.

При этом переносить выпуск «Каптюра», «Дастера» и «Арканы» в Тольятти, где простаивает бывший завод GM-АВТОВАЗ, боссы компании не планируют. Николя Мор назвал этот производственный комплекс «современным предприятием с хорошей сборочной линией, линией окраски и другим оборудованием».

- Пока мы решили законсервировать эти производственные площади. Это значит, что однажды мы сможем вновь начать их использовать, продавать их мы не собираемся, — отметил генеральный директор группы Renault по операционной деятельности в России и странах СНГ.

Что касается собственно АВТОВАЗа, то российский авттогигант приступил к серьезной модернизации своих производственных мощностей из-за необходимости полностью обновить модельный ряд марки LADA в период с 2023 по 2026 годы.

И еще. В течение ближайших пяти лет на автомобили марки LADA начнут ставить 1,3-литровый бензиновый турбомотор Renault серии H5Ht. Как уточнил портал «АвтоВзгляд», это тот самый агрегат TCe 150 мощностью 150 л. с., что сейчас можно встретить на «Аркане», «Дастере» и «Каптюре».