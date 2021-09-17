Bosch выпустил инновационные «дворники» для лобового стекла

Фото из открытых источников
Известный производитель запчастей и комплектующих для автомобилей, компания Bosch, представляет щетки стеклоочистителя модели Aerotwin, которым разработчики улучшили ряд эксплуатационных характеристик.
Виктор Васильев

«Дворники» модели Bosch Aerotwin уже знакомы российским покупателям. Они отличаются долговечностью и тихой работой даже при низких температурах.

На этот раз инженеры доработали известную модель, применив технологию Power Protection Plus. Она позволяет сочетать основу из мягкой резины и твердую кромку с запатентованным полимерным покрытием, которое защищает резину от преждевременного износа.

Это покрытие снижает трение и шум при работе щеток. Кроме того, оно увеличивает срок службы изделия благодаря тому, что резина медленнее истирается. То есть такая щетка прослужит дольше.

автосервис, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
17 сентября 2021
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