Bosch выпустил инновационные «дворники» для лобового стекла

«Дворники» модели Bosch Aerotwin уже знакомы российским покупателям. Они отличаются долговечностью и тихой работой даже при низких температурах.

На этот раз инженеры доработали известную модель, применив технологию Power Protection Plus. Она позволяет сочетать основу из мягкой резины и твердую кромку с запатентованным полимерным покрытием, которое защищает резину от преждевременного износа.

Это покрытие снижает трение и шум при работе щеток. Кроме того, оно увеличивает срок службы изделия благодаря тому, что резина медленнее истирается. То есть такая щетка прослужит дольше.