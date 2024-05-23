Продажи поддельных автозапчастей выросли в России до рекордных значений

Ситуация с поставками в нашу страну автомобильных деталей из-за рубежа осложнилась с введением санкций, которые привели к росту цен и увеличению сроков доставки. Этим в полный рост воспользовались производители контрафакта, невероятно нарастившие свою долю на рынке.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на директора по маркетингу и коммуникациям НПК «Автоприбор» Татьяну Колосунину, доля поддельных запчастей на российском рынке выросла до рекордных 28%. Бороться с фальсификатом предложено за счет более жесткого контроля качества и внедрения систем идентификации и маркировки товаров.

— Подделки продолжают проникать на российский рынок в том числе из-за непрозрачных цепочек поставок. Также многие ритейлеры фиксируют увеличение сроков доставки автокомпонентов и задержки на таможне, — отметила г-жа Колосунина. — Максимальное же число контрафакта встречается в низкобюджетных и массовых категориях автокомпонентов...

Напомним, ранее эксперты заявили, что срок поставок автомобильных запчастей в Россию увеличился в среднем в два раза Сейчас их путь из КНР занимает 45 дней, из ОАЭ заказ и вовсе может идти 1,5-3 месяца. В этой связи поставщики предрекают дальнейший рост цен на автокомплектующие, а также проблемы с их поиском и доставкой. Максимальные сложности возникнут у владельцев автомобилей, которые ввезены в страну по «серым» схемам.