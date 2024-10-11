Автозапчасти в России подорожали в два раза

С января 2024-го некоторые автомобильные детали прибавили в цене 78%. Сильнее всего прайсы переписали на продукцию концерна VAG. Ее стоимость увеличилась почти вдвое. Представители страховых компаний считают, что такая ситуация сложилась из-за проблем с доставкой комплектующих из-за рубежа. Картину портят антироссийские санкции.

О ситуации на рынке запчастей пишут «Известия», ссылаясь на страховщиков, изучающих ценообразование на автодетали для расчета полисов каско.

С 2022 года комплектующие для автомобилей Skoda установили рекорд по стоимости, она взлетела на 264%. Только в 2024-м прибавка составила 80%. Детали для машин из Европы подорожали почти в два раза, бренды из Кореи — на 55%, из Китая — на 60%, из США — на 122%, сообщает «Ренессанс страхование».

Согласно данным «Росгосстраха», дешевле всего обойдется ремонт Kia. Детали этой марки прибавили в цене 37% за 2,5 года. Что интересно, отечественная LADA оказалась на втором месте с результатом 38,5%. В тройку этого рейтинга также вошел Hyundai, у которого плюс 42%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, на сколько в России подорожали услуги автосервисов и запчасти. Только средний чек посещения СТО подрос с начала года более чем на 3500 рублей.