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Эксперт объяснил, почему автозапчасти даже с сертификатом бывают некачественными

Детали должны соответствовать определенным критериям

Чтобы на российский рынок не попадал контрафакт, автозапчасти сертифицируют по Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно регламенту, детали обязаны соответствовать критериям нормативных документов, определяющих методику тестов и номинальные результаты. Обычно у нас это ГОСТ или ТУ. В итоге формально сертифицированная запчасть должна быть качественной.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Эксперт объяснил, почему автозапчасти даже с сертификатом бывают некачественными

Но на практике одни комплектующий могут пройти процесс сертификации по нижнему порогу необходимых требований, а другие способны значительно превзойти их. В итоге и те, и другие считаются сертифицированными, но являются очень разными по качеству. Особенно важно думать об этом, выбирая между оригинальными деталями и аналогами, сообщает ресурс Quto.ru со ссылкой на руководителя отдела обучения бренда AVTOPRIBOR Артема Березина.

Эксперт уточнил, что при выборе автозапчастей нужно ориентироваться на их реальные характеристики. В этом помогут либо отзывы покупателей на маркетплейсах, либо обзоры профильных специалистов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как быстрее получить нужные запчасти. Мы публиковали лайфхаки, позволяющие оперативно решить проблему дефицита деталей.

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