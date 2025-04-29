Россияне стали чаще ремонтировать машины подержанными запчастями и аналогами

Новые тренды обусловлены в первую очередь временными затратами на ремонтные работы. И наиболее отчетливо они выражены в сфере страховых случаев, где сроки восстановительных процедур регламентированы особенно жестко.

Как показало исследование Финансового университета, только 21% автомобилистов готов ждать доставки оригинальных деталей, тогда как 40% выбирают аналоги, а 15% — подержанные комплектующие. И тех, кто соглашается на использование более дешевых и зачастую менее качественных запчастей, становится все больше.

Эксперты отмечают, что ситуация отражает изменение приоритетов потребителей. «Мы видим, что сроки ремонта для автомобилистов становятся важнее качества, поэтому наблюдаем высокий спрос на аналоги запчастей», — цитирует заведующего кафедрой страхования Финансового университета Александра Цыганова «Российская газета».

Интересно и то, что согласно результатам исследования, лишь 7% автосервисов России способны выполнить работы в установленные законом сроки — 45 дней для обычного ремонта и 30 дней по страховым случаям по ОСАГО. А использование аналоговых деталей позволяет им соблюдать регламенты, хотя это и вызывает вопросы о правильности таких решений.

Добавим, что рост спроса на неоригинальные запчасти, особенно на фоне сложностей с поставками некоторых комплектующих, прогнозируется и дальше.