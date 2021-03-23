Lexus предложил суперскидки на запчасти для подержанных авто

Фото производителя.
Российский офис марки Lexus разработал специальную программу для автомобилей старше четырех лет или — с пробегом более 100 000 километров. Программа включает 15-процентную скидку на приобретение оригинальных запасных частей.

Действие специальной программы распространяется на тормозные колодки, тормозные диски, АКБ, диски сцепления, амортизаторы, приводные ремни, свечи, детали и узлы трансмиссии, водяные помпы, ТНВД, глушители, элементы подвески и радиаторы.

Скажем, стоимость передних тормозных колодок для бизнес-седана Lexus ES теперь составляет 4 741 ₽, задних — 3 171 ₽, а приводной ремень для Lexus ES и RX можно купить за 2 369 ₽.

Кстати, недавно эксперты выяснили, что сразу пять моделей Lexus обладают самой высокой остаточной стоимостью среди автомобилей старше 5 лет. Портал «АвтоВзгляд» публикует список этих машин.

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23 марта 2021
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