Lexus предложил суперскидки на запчасти для подержанных авто

Действие специальной программы распространяется на тормозные колодки, тормозные диски, АКБ, диски сцепления, амортизаторы, приводные ремни, свечи, детали и узлы трансмиссии, водяные помпы, ТНВД, глушители, элементы подвески и радиаторы.

Скажем, стоимость передних тормозных колодок для бизнес-седана Lexus ES теперь составляет 4 741 ₽, задних — 3 171 ₽, а приводной ремень для Lexus ES и RX можно купить за 2 369 ₽.

Кстати, недавно эксперты выяснили, что сразу пять моделей Lexus обладают самой высокой остаточной стоимостью среди автомобилей старше 5 лет. Портал «АвтоВзгляд» публикует список этих машин.