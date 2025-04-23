Обновленный кроссовер Omoda C5 SHS презентовали на Шанхайском автосалоне

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» передает из Шанхая, что свежая модификация кроссовера Omoda C5 оснащается силовой установкой DHE (Dedicated Hybrid Engine), в состав которой входит 1,5-литровый турбомотор. В результате «китаец» способен тихо и быстро ускоряться в режиме «электрички», гибридный режим больше подходит для длительных поездок и позволяет максимально сократить время на зарядку. Переключением передач заведует усовершенствованная трансмиссия DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Запас хода новинки составляет 1200 км.

«Пятерке» провели классический фейслифт передней части, сделав ее полностью оригинальной, изменился рисунок фонарей. Салон тоже должен быть переработан, но убедиться в этом нам не удалось, поскольку стекла демонстрационного экземпляра были сильно затонированы, а двери закрыты. Другие особенности модели, к сожалению, пока неизвестны.

Также мы оценили полноценный электрокар Jaecoo J5 BEV. Его появление на Шанхайском автосалоне не стало суперпремьерой, поскольку эту модель уже показывали в Китае. Технические характеристики производители пока держат в секрете. По габаритам электрическая версия дублирует обычный J5, который должен появиться на российском рынке в ближайшее время.

Перспективы появления обновленного кроссовера Omoda C5 SHS и Jaecoo J5 BEV в России пока под вопросом. Но вполне возможно, что это произойдет, поскольку обе марки представлены у нас официально.