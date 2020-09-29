Рестайлинг LADA Largus: новые подробности большого обновления

К сожалению, фотографии не отличаются высоким качеством, хотя и дают понять, как изменится салон LADA Largus. В частности, мы можем разглять переднюю панель, обивки дверей и сиденья.

Как и предполагалось, большую часть интерьера рестайлинговый Lragus возьмет от родственного Renault Duster. А вот передними сиденьями поделится хетчбэк XRAY Cross — точно такие же кресла стоят на спецверсии Largus Cross Quest.