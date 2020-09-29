Рестайлинг LADA Largus: новые подробности большого обновления

К сожалению, фотографии не отличаются высоким качеством, хотя и дают понять, как изменится салон LADA Largus. В частности, мы можем разглять переднюю панель, обивки дверей и сиденья.
Как и предполагалось, большую часть интерьера рестайлинговый Lragus возьмет от родственного Renault Duster. А вот передними сиденьями поделится хетчбэк XRAY Cross — точно такие же кресла стоят на спецверсии Largus Cross Quest.
Что касается внешности, то фургон и универсал примерят новое оформление передка, хотя боковины и корма останутся прежними — видимо, менять крупные штампы вазовцы посчитали слишком дорогим удовольствием. Также семейство получит измененные боковые зеркала и некоторые другие мелочи.
О сроках появления новинки АВТОВАЗ пока молчит. Но понятно, что она должна появиться на рынке до конца года, так как тестовая сборка предсерийных экземпляров уже идет. Дореформенный вариант машины сейчас продается по цене от 635 900 рублей.