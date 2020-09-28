КамАЗ забуксовал, но признал, что готовит к выпуску новую «Оку»

Официальный представитель КамАЗа сказал буквально следующее: «Разработка легкового электромобиля — не более чем одно из наших направлений научно-исследовательской деятельности, среди которых наиболее важными и первостепенными для нас являются разработки в области грузового и пассажирского электротранспорта. Вопрос производства легковых автомобилей на КамАЗе в настоящий момент не рассматривается».
Чтобы стало понятнее, это заявление придется разложить по пунктам. Начнем, пожалуй, с того, что «вопрос производства легковых автомобилей на КАМАЗе не рассматривается». И это понятно: для легковушки нужен совсем другой конвейер! О чем, собственно, и говорил портал «АвтоВзгляд»: мы сразу же предупредили, что КамАЗу придется либо купить-арендовать какие-либо производственные мощности, либо — построить целый завод.
Фраза, что «разработка легкового электромобиля — не более чем одно из наших направлений» прозрачно объясняет: в Набережных Челнах есть несколько направлений научно-исследовательской деятельности, одно из которых — разработка легкового электромобиля. Об этом портал «АвтоВзгляд» тоже говорил, и не один раз: сейчас важнее всего расширить гамму грузовиков нового поколения К5, а легковушка — перспектива примерно 2023 года.
А вот факт, что компактную электрическую новинку разрабатывают не камазовцы, а Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), представитель грузового автогиганта предпочел оставить без комментариев. Между тем, сам СПбПУ не стесняется рассказывать, что к ним из Набережных Челнов время от времени наезжают представительные делегации.
По собственным данным «АвтоВзгляда», последний такой визит состоялся 8 сентября. Представительством ПАО «КАМАЗ» руководил лично генеральный директор компании Сергей Когогин, а среди прочих высокого гостя встречали вице-губернаторы Санкт-Петербурга Евгений Елин и Владимир Княгинин. Темой рабочей встречи были «промежуточные итоги проекта создания умного цифрового двойника экспериментального образца малогабаритного городского электромобиля».
По этому поводу СПбПУ выпустил большой отчет, в который включил цитаты избранных спикеров. Так, Ирек Гумеров, заместитель генерального директора по развитию ПАО «КАМАЗ», отметил интерес компании к проекту: «Создание и выпуск на рынок малогабаритного электромобиля — одно из перспективных направлений развития компании на ближайшие годы». Нужны ли после этих слов какие-либо доказательства работы над электромобилем?
Итогом рабочей встречи, если говорить казенным языком, «стала демонстрация стиля экстерьера и интерьера экспериментального образца малогабаритного городского автомобиля с использованием технологии виртуальной реальности». Это значит, что экспериментальный образец — пускай и в цифровом формате — существует! И чтобы его увидеть, представители КамАЗа и приехали в северную столицу.
- Компания заинтересована в успешной реализации проектов и выхода продуктов на этап прохождения испытаний и серийную сборку. Мы находимся в постоянном поиске решений, которые позволяют компании занимать лидерские позиции на рынке, — заявил в финале рабочей встречи генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Еще раз подчеркнем: компания заинтересована в испытаниях и сборке.
Так почему же, несмотря на явные доказательства работы над преемником «Оки», КамАЗ сегодня разродился столь странным то ли подтверждением, то ли опровержением? Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в Набережных Челнах попросту не рассчитывали, что информация о полусекретном проекте так быстро доберется до СМИ. Ну, а представителей СПбПУ не предупредили, что в отчетах о мероприятиях надо держать язык за зубами.