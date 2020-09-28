КамАЗ забуксовал, но признал, что готовит к выпуску новую «Оку»

Официальный представитель КамАЗа сказал буквально следующее: «Разработка легкового электромобиля — не более чем одно из наших направлений научно-исследовательской деятельности, среди которых наиболее важными и первостепенными для нас являются разработки в области грузового и пассажирского электротранспорта. Вопрос производства легковых автомобилей на КамАЗе в настоящий момент не рассматривается».

Чтобы стало понятнее, это заявление придется разложить по пунктам. Начнем, пожалуй, с того, что «вопрос производства легковых автомобилей на КАМАЗе не рассматривается». И это понятно: для легковушки нужен совсем другой конвейер! О чем, собственно, и говорил портал «АвтоВзгляд»: мы сразу же предупредили, что КамАЗу придется либо купить-арендовать какие-либо производственные мощности, либо — построить целый завод.