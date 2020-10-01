FAW выводит на рынок две новинки, созданные с участием российских специалистов

Автогидроподъемник FAW 1066 с люлькой размером 1,41 х 0,71 х 1,1 метров может поднимать людей и оборудование массой до 500 кг на высоту до 18 метров. Кроме того, платформа, на которой смонтирован подъемник, способен поворачиваться на 360 градусов, что позволяет выполнять различные задачи без перемещений грузовика.

Вторая новинка: созданный на шасси Tiger V эвакуатор с платформой подъемно-сдвижного типа. Такая техника подходит для перевозки автомобилей и легкой строительной техники как в городе, так и за его пределами. Грузоподъемность машины — 2900 кг при колесной базе 4700 мм. Обе новинки оснащены 130-сильным 4-литровым «дизелем» Weichai WP4.1Q140E50 класса «Евро-5», агрегатированным с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

– Российский рынок очень важен для нас, поэтому мы стараемся увеличить присутствие FAW в различных сегментах, постепенно расширяя модельный ряд грузовиков. Помимо двух новых модификаций Tiger V, клиенты могут приобрести бортовые автомобили, самосвалы, различные фургоны и мусоровозы, в том числе под заказ, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор департамента продаж грузовых автомобилей ООО «ФАВ-Восточная Европа» Андрей Попов.