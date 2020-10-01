МАЗ решил построить электрический грузовик

Электрогрузовик МАЗ-4381Е0 при полной массе 12,5 тонны готов перевезти 5700 кг груза. Максимальная скорость «подстроена под мегаполис" — 85 км/ч, а запас хода составляет 100 км. Впрочем, минчане готовы установить любое количество аккумуляторов, чтобы нарастить дальнобойность (правда, при этом пострадает грузоподъёмность и вырастет цена).

Фургон оснащен электродвигателем мощностью 70 кВт — это всего лишь 95 л. с.. С ним установлен двухступенчатый редуктор, который автоматически переключает передачи. Вскоре мазовский электрогрузовик может появиться на белорусских дорогах. При этом представители завода верят, что спрос на него будет и в других странах.

Как заметил портал "АвтоВзгляд», мода на электрические грузовики — несмотря на их явную непрактичность — не отступает. Так, Горьковский автозавод сделал несколько предсерийных образцов электромобиля под названием «Газель e-NN». А компания Drive Electro создала первый российский крупнотоннажник на батарейном питании.