Российских школьников будут возить на автомобилях Ford

Поставка школьных автобусов Ford Transit охватит 50 регионов России и ожидается до 30 ноября текущего года. 46 машин из всей партии будут выполнены в комплектации «север». Эта версия оборудуется улучшенной термоизоляцией кузова и двумя отопителями салона увеличенной мощности.

Школьный автобус на 21 место построен на базе Ford Transit с длинной колесной базой. Он имеет задний привод и оснащен дизельным двигателем Duratorq TDCi объемом 2,2 л и мощностью 136 л. с. в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. 14-ти местная версия изготавливается на основе средней колесной базы с передним приводом и дизелем мощность 125 л. с.

Все 362 автобуса Ford Transit окрашены в желтый цвет с надписю «ДЕТИ» на бортах. Скорость каждой такой машины ограничена на уровне 60 км/ч. Все они оснащены устройством, препятствующим началу движения при открытых или не полностью закрытых пассажирских дверях. В соответствии с требованиями Минпромторга, на закупленных им Transit установлены тахографы, фиксирующие информацию о действиях водителя. Все детские сиденья в машинах оборудованы четырехточечными ремнями безопасности типа S.