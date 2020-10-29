Беспилотная «Газель Next» вышла на настоящую работу

Южно-Приобское — одно из самых крупных нефтяных месторождений России. Беспилотную «Газель Next» позвали сюда, чтобы возить грузы между объектами. Контролирует процесс удаленный оператор: он получает запрос от отдела логистики, а затем отправляет машину по одному из маршрутов.

Как отмечают представители Горьковского автозавода, электромобиль «абсолютно адекватно реагирует на все дорожные ситуации».