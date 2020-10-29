Беспилотная «Газель Next» вышла на настоящую работу

Южно-Приобское — одно из самых крупных нефтяных месторождений России. Беспилотную «Газель Next» позвали сюда, чтобы возить грузы между объектами. Контролирует процесс удаленный оператор: он получает запрос от отдела логистики, а затем отправляет машину по одному из маршрутов.
Как отмечают представители Горьковского автозавода, электромобиль «абсолютно адекватно реагирует на все дорожные ситуации».
Разумеется, беспилотник можно эксплуатировать круглосуточно, главное — делать паузы на зарядку аккумуляторов, так как запас хода составляет 120 км. Беспилотные алгоритмы инженерам «Группы ГАЗ» помогали создавать сотрудники НГТУ им. Р. Е. Алексеева. В итоге грузовичок научили безопасно передвигаться даже по дорогам, где нет разметки (в том числе — по заснеженным трассам).
И еще одна новость от Горьковского автозавода. Порталу «АвтоВзгляд» стали известны ценники новой дизельной версии «Газели Next» — она оснащается двухлитровым мотором Volkswagen и 6-ступенчатой коробкой передач.