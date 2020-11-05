В городах России появляются троллейбусы нового поколения

Пассажирам должны понравиться трехдверный кузов, просторная накопительная площадка и низкопольная компоновка, притом машина обучена «приседать» на остановках благодаря пневмоподвеске. В салоне есть Wi-Fi-передатчики, USB-розетки, а также большие экраны, на которых демонстрируются маршруты, расписание движения и другая информация.

Российские муниципалитеты охотно заказывают новинку. 87 заказов пришло от администрации Санкт-Петербурга, 33 машины хочет приобрести Омск, такое же количество «Адмиралов» закупил город Иваново. По данным портала «АвтоВзгляд», каждый экземпляр стоит немалые 20 000 000 рублей. Зато новая модель на 30% экономичнее старых троллейбусов.

Интересно вот что. На самом деле, «Адмирал-6281» представляет собой глубоко модернизированный «низкопольник» «Тролза-5265 Мегаполис». Однако сама «Тролза» находится на грани банкротства, поэтому ее мощности арендует ПК «Транспортные системы» — это крупный производитель трамваев, которые охотно закупает администрация Москвы.

В любом случае, то, что троллейбусное производство в России продолжает жить, — уже хорошая новость. Еще одна новость, посвященная электротранспорту, пришла из соседней Белоруссии: там БелАЗ приступает к выпуску огромных грузовых троллейбусов.