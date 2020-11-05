В городах России появляются троллейбусы нового поколения

Фото: admomsk.ru.
Москва, как известно, полностью отказалась от троллейбусов. А вот другие города России, наоборот, развивают движение «рогатых», закупая технику нового поколения. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, чем современный транспорт на электротяге отличается от своих предшественников.

Российский троллейбус нового поколения носит название «Адмирал 6281». Его уже выпускает Энгельсский завод электрического транспорта, расположенный в Саратовской области. Известно, что трехдверная пассажирская машина готова перевезти 96 человек сидя.

Но самое главное — у новинки есть система автономного хода, то есть некоторое расстояние модель может проехать «без проводов». Какое — зависит от комплектации. Скажем, большинство городов выбирает самый недорогой вариант, способный преодолеть 400 метров.

  • Фото: transphoto.org.
  • Фото: transphoto.org.

Пассажирам должны понравиться трехдверный кузов, просторная накопительная площадка и низкопольная компоновка, притом машина обучена «приседать» на остановках благодаря пневмоподвеске. В салоне есть Wi-Fi-передатчики, USB-розетки, а также большие экраны, на которых демонстрируются маршруты, расписание движения и другая информация.

Российские муниципалитеты охотно заказывают новинку. 87 заказов пришло от администрации Санкт-Петербурга, 33 машины хочет приобрести Омск, такое же количество «Адмиралов» закупил город Иваново. По данным портала «АвтоВзгляд», каждый экземпляр стоит немалые 20 000 000 рублей. Зато новая модель на 30% экономичнее старых троллейбусов.

Интересно вот что. На самом деле, «Адмирал-6281» представляет собой глубоко модернизированный «низкопольник» «Тролза-5265 Мегаполис». Однако сама «Тролза» находится на грани банкротства, поэтому ее мощности арендует ПК «Транспортные системы» — это крупный производитель трамваев, которые охотно закупает администрация Москвы.

В любом случае, то, что троллейбусное производство в России продолжает жить, — уже хорошая новость. Еще одна новость, посвященная электротранспорту, пришла из соседней Белоруссии: там БелАЗ приступает к выпуску огромных грузовых троллейбусов.

новинки рынка, новая модель, коммерческий транспорт
5 ноября 2020
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