Как автовладельцы портят собственные машины с помощью WD-40

Каких только немыслимых свойств и феноменальных возможностей не приписывали заморской проникающей смазке WD-40: и намертво закисшее соединение разберет, и ржавчину удалит, и окислы снимет, и головную боль вылечит, и помидоры вырастит. Одним словом, лекарство галактического масштаба. Повальное увлечение «синим флаконом» привело к тому, что россияне начали обрызгивать и обрабатывать снадобьем все подряд. Открытия в интернете появляются каждый день: кто-то победил сквозную коррозию, кто-то сумел оттереть скол, а некоторые даже отремонтировали потекший кран на даче. Большинство из этих историй — ложь. А некоторые методики применения даже опасны.

Например, стремление оттереть мух и гудрон с капота, облив крашеную поверхность смесью уайт-спирита с минеральным маслом, коей и является WD-40, точно приведет к помутнению лака и скорому «демонтажу» одного из защитных слоев покрытия. Один раз, бережно и быстро, провести такую операцию, за неимением под рукой других составов, можно. Злоупотребление же методикой ни к чему хорошему не приведет.

Изящный и привлекательный черный блеск, который приобретают резиновые уплотнители после обработкой «вэдэшкой», ввели отечественных водителей в экстаз. Воистину, «жижа» на все случаи жизни. Но забывать о растворителе и его реальных свойствах не стоит: смыв плотные залежи грязи, он заодно растворит и резинку, которая к контакту со столь агрессивной химией не готова. Коль уж решились поэкспериментировать с подобным применением проникающей смазки, не забудьте после промыть уплотнитель проточной водой, смыв с него остатки WD-40.