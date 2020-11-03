Как автовладельцы портят собственные машины с помощью WD-40

Каких только немыслимых свойств и феноменальных возможностей не приписывали заморской проникающей смазке WD-40: и намертво закисшее соединение разберет, и ржавчину удалит, и окислы снимет, и головную боль вылечит, и помидоры вырастит. Одним словом, лекарство галактического масштаба. Повальное увлечение «синим флаконом» привело к тому, что россияне начали обрызгивать и обрабатывать снадобьем все подряд. Открытия в интернете появляются каждый день: кто-то победил сквозную коррозию, кто-то сумел оттереть скол, а некоторые даже отремонтировали потекший кран на даче. Большинство из этих историй — ложь. А некоторые методики применения даже опасны.
Например, стремление оттереть мух и гудрон с капота, облив крашеную поверхность смесью уайт-спирита с минеральным маслом, коей и является WD-40, точно приведет к помутнению лака и скорому «демонтажу» одного из защитных слоев покрытия. Один раз, бережно и быстро, провести такую операцию, за неимением под рукой других составов, можно. Злоупотребление же методикой ни к чему хорошему не приведет.
Изящный и привлекательный черный блеск, который приобретают резиновые уплотнители после обработкой «вэдэшкой», ввели отечественных водителей в экстаз. Воистину, «жижа» на все случаи жизни. Но забывать о растворителе и его реальных свойствах не стоит: смыв плотные залежи грязи, он заодно растворит и резинку, которая к контакту со столь агрессивной химией не готова. Коль уж решились поэкспериментировать с подобным применением проникающей смазки, не забудьте после промыть уплотнитель проточной водой, смыв с него остатки WD-40.
Впрочем, одними декоративными талантами «вэдэшки» дело не обошлось: решено было использовать смазку, как очиститель, которым сначала «пропшикали» тормоза, а потом пошли ва-банк и залили в двигатель. В это интимное мгновение, стоит напомнить, что в составе тормозных механизмов есть тонкие и не самые прочные резиновые уплотнители — пыльнички у направляющих, например — которые и так подвержены чудовищным нагрузкам от перегревов. Добавить им «огня» в лице растворителя — сомнительное действо, которое приведет к скорому выходу резинок из строя, появлению на направляющих грязи и в итоге — к заклинившим тормозам. Стоит оно того? Конечно нет, ведь переборка узла в тандеме с ремкомплектом будет стоить не менее 5 000 рублей.
WD-40 — уникальная по своим свойствам проникающая смазка, которая поможет справиться даже с соединением, которое стало «единым целым». Использовать ее по другим назначениям, размораживать замки, смывать мух и очищать клеммы — самодеятельность, которая ни к чему хорошему не приведет. Для этого есть совсем другие составы, которые и стоят, кстати, намного дешевле. А «вэдэшку» лучше приберечь для действительно сложных задач. На русской дороге она обязательно пригодится.