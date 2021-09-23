Goodyear запускает новую линейку экономичных шин для грузовиков

Как уверяет производитель, новинки помогут автопаркам и производителям грузовых автомобилей радикально сократить выбросы углекислого газа. Причина — в сочетании таких ключевых характеристик, как высокая топливная экономичность, повышенная износостойкость, улучшенное сцепление и уверенный потенциал пробега.

Представители компании заверили портал «АвтоВзгляд», что новая линейка шин станет самым универсальным продуктом за всю историю производства грузовых покрышек.

Кроме того, все типоразмеры соответствуют классу «B» топливной экономичности европейской системы маркировки шин и в то же время демонстрируют лучшие показатели производительности в межрегиональных перевозках. Но в России новинка появится, к сожалению, не сразу: запуск линейки запланирован на конец 2022 — начало 2023 года.

А еще Goodyear расширяет ассортимент зимних шин и представляет новую шипованную модель UltraGrip Arctic 2 для легковых авто, кроссоверов и внедорожников. И эти шины уже можно купить.