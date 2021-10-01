Как скоро российские дальнобойщики останутся без работы

Первым принять поток автономного транспорта должен новый «платник», соединяющий Москву и Санкт-Петербург — по трассе М11 беспилотные грузовики должны поехать не позднее 2022 года, а полноценное коммерческое движение начнется до 2024-го. Во всяком случае, такие планы декларирует отечественный Минтранс.

Уважаемое ведомство уверено, что сия инициатива принесет только хорошее: по прикидкам правительственных аналитиков, себестоимость перевозок упадет на 15%, скорость доставки грузов увеличится на 25%, а смертность на дорогах разом упадет на 8%.

Учитывая, что бесплатным сыром нынче не заправляют даже мышеловки (потому что дорого), власти готовы обеспечить проект финансированием. Да каким! На этой теме планируется освоить 800 млрд. рублей — они будут потрачены до 2030 года, притом 490 млрд. возьмут из бюджета.