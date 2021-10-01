Как скоро российские дальнобойщики останутся без работы

Первым принять поток автономного транспорта должен новый «платник», соединяющий Москву и Санкт-Петербург — по трассе М11 беспилотные грузовики должны поехать не позднее 2022 года, а полноценное коммерческое движение начнется до 2024-го. Во всяком случае, такие планы декларирует отечественный Минтранс.
Уважаемое ведомство уверено, что сия инициатива принесет только хорошее: по прикидкам правительственных аналитиков, себестоимость перевозок упадет на 15%, скорость доставки грузов увеличится на 25%, а смертность на дорогах разом упадет на 8%.
Учитывая, что бесплатным сыром нынче не заправляют даже мышеловки (потому что дорого), власти готовы обеспечить проект финансированием. Да каким! На этой теме планируется освоить 800 млрд. рублей — они будут потрачены до 2030 года, притом 490 млрд. возьмут из бюджета.
Конкретно на создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного автомобильного транспорта потребуется свыше 379 млрд. рублей. Еще 155 млрд. «целковых» уйдут на возведение сети зарядных и заправочных станций для машин на автоматическом управлении.
В общем, при таких вложения Россия действительно имеет шансы свтать первой страной, где доставлять грузы на регулярной основе будут грузовики без водителей. Ура, товарищи?
Однако есть наиважнейшее «но» — если возведение инфраструктуры профинансирует государство, то покупать автономную технику придется самим перевозчикам. И, как оказали расчеты, перевести большие автопарки на новые рельсы — задача чрезвычайно дорогая.
Известная транспортная компания ПЭК передала порталу «АвтоВзгляд» следующие расчеты: если сейчас новый магистральный тягач, управляемый обычным водителем, в среднем стоит 7–8 миллионов рублей, то беспилотник обойдется… в 2,5 раза дороже! А конкретно — в 17 млн.
Понятно, что отбиваться такие вложения будут непозволительно долго, поскольку — напомним минтрансовские выкладки — себестоимость перевозок упадет только на 15%. И нет никакой надежды, что массовое производство сделает автономные грузовики дешевле.
И это лишь главный пункт программы, к которому прилагаются другие. Оказывается, беспилотному водителю нужен водитель — во всяком случае, сейчас, на этапе отладки технологий. Притом не обычный, а профессиональный тест-пилот — ему придется платить на 20—30% больше.
Также перевозчики опасаются, что обслуживание и страхование техники нового поколения выйдет для них существенно дороже, чем сейчас стоит содержание обычного — с шофером за рулем — тягача или самосвала. И где тогда обещанная властями экономия?
Впрочем, пока перевозчики могут не беспокоиться за свои бюджеты, а водители — за рабочие места: в России не создано и не ввезено ни одного магистрального беспилотника, который бы получил от НАМИ разрешение передвигаться по дорогам общего пользования.
А ведь ровно 5 лет назад Минпромоторг обещал, что нынешний 2021 год станет переломным для российского автопрома — именно тогда наши заводы смогут собирать по 100 «беспилотников» ежегодно. Как видим, не получилось… Получится ли все остальное?