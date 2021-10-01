Как скоро российские дальнобойщики останутся без работы

Фото: Volvo.
Это удивительно, но именно Россия первой в мире хочет организовать регулярные грузовые перевозки силами беспилотного транспорта! Чиновники федерального уровня активно расписывают подробные планы, как и когда стартуют «рейсы без водителей». Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», строка из стихотворения Л. Н. Толстого «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги» очень точно описывает российское беспилотное будущее.
Алексей Кованов

Первым принять поток автономного транспорта должен новый «платник», соединяющий Москву и Санкт-Петербург — по трассе М11 беспилотные грузовики должны поехать не позднее 2022 года, а полноценное коммерческое движение начнется до 2024-го. Во всяком случае, такие планы декларирует отечественный Минтранс.

Уважаемое ведомство уверено, что сия инициатива принесет только хорошее: по прикидкам правительственных аналитиков, себестоимость перевозок упадет на 15%, скорость доставки грузов увеличится на 25%, а смертность на дорогах разом упадет на 8%.

Учитывая, что бесплатным сыром нынче не заправляют даже мышеловки (потому что дорого), власти готовы обеспечить проект финансированием. Да каким! На этой теме планируется освоить 800 млрд. рублей — они будут потрачены до 2030 года, притом 490 млрд. возьмут из бюджета.

Фото: Автодор.

Конкретно на создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного автомобильного транспорта потребуется свыше 379 млрд. рублей. Еще 155 млрд. «целковых» уйдут на возведение сети зарядных и заправочных станций для машин на автоматическом управлении.

В общем, при таких вложения Россия действительно имеет шансы свтать первой страной, где доставлять грузы на регулярной основе будут грузовики без водителей. Ура, товарищи?

Однако есть наиважнейшее «но» — если возведение инфраструктуры профинансирует государство, то покупать автономную технику придется самим перевозчикам. И, как оказали расчеты, перевести большие автопарки на новые рельсы — задача чрезвычайно дорогая.

Фото: Scania.

Известная транспортная компания ПЭК передала порталу «АвтоВзгляд» следующие расчеты: если сейчас новый магистральный тягач, управляемый обычным водителем, в среднем стоит 7–8 миллионов рублей, то беспилотник обойдется… в 2,5 раза дороже! А конкретно — в 17 млн.

Понятно, что отбиваться такие вложения будут непозволительно долго, поскольку — напомним минтрансовские выкладки — себестоимость перевозок упадет только на 15%. И нет никакой надежды, что массовое производство сделает автономные грузовики дешевле.

И это лишь главный пункт программы, к которому прилагаются другие. Оказывается, беспилотному водителю нужен водитель — во всяком случае, сейчас, на этапе отладки технологий. Притом не обычный, а профессиональный тест-пилот — ему придется платить на 20—30% больше.

Фото: Volvo.

Также перевозчики опасаются, что обслуживание и страхование техники нового поколения выйдет для них существенно дороже, чем сейчас стоит содержание обычного — с шофером за рулем — тягача или самосвала. И где тогда обещанная властями экономия?

Впрочем, пока перевозчики могут не беспокоиться за свои бюджеты, а водители — за рабочие места: в России не создано и не ввезено ни одного магистрального беспилотника, который бы получил от НАМИ разрешение передвигаться по дорогам общего пользования.

А ведь ровно 5 лет назад Минпромоторг обещал, что нынешний 2021 год станет переломным для российского автопрома — именно тогда наши заводы смогут собирать по 100 «беспилотников» ежегодно. Как видим, не получилось… Получится ли все остальное?

автопилот, технология, беспилотный автомобиль, электромобили, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
27 сентября 2021
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