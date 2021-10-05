Почему у производителя грузовиков Iveco не было собственного логотипа

Новый логотип группы компаний — это крупная надпись Iveco Group, под которой выстроены эмблемы всех членов объединения. Кроме собственно бренда Iveco, это производитель инновационных двигателей и трансмиссий FPT Industrial, а также производители автобусов IVECO BUS и HEULIEZ.

Продолжает «парад логотипов» производитель оборонной и военной техники Iveco Defense Vehicles, завод крупнотоннажных карьерных и строительных машин ASTRA, компания по выпуску пожарных машин и оборудования Magirus, плюс финансовое подразделение IVECO CAPITAL.

Кстати, недавно тягач IVECO Stralis на сжиженом метане прошел на одной заправке 2000 километров по дорогам России. По этому случаю портал «АвтоВзгляд» решил разъяснить, как и почему «криогаз» может и должен стать «топливом будущего» для грузовиков.