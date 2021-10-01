Как российские дальнобойщики спровоцировали бензиновый кризис в Великобритании

Великобритания — одна из самых высокооплачиваемых стран для водителей большегрузов: в год тамошние перевозчики получают около 35 000 фунтов, что, в переводе, равносильно ежемсячной зарплате… в 300 000 российских рублей.

При этом по дорогам Туманного Альбиона до недавнего времени колесило действительно много водителей из России и других стран бывшего СССР, которые получали литовские и латвийские рабочие визы. Однако теперь трудовым мигрантам требуется британская виза…

После «брексита» Англию покинули несколько десятков тысяч дальнобойщиков. Притом, по словам самих водителей, на английских стоянках всегда звучали только два языка — русский и румынский, поскольку представители других национальностей не жалуют жадноватых британских работодателей.

Министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шаппс заявил, что готов включить водителей грузовиков в специальную визовую программу. Ожидая этого, по всей Европе засуетились рекрутеры, готовые набирать всех желающих водить праворульные большегрузы.

Между тем, Россия мечтает первой отказаться от людей за рулем, организовав регулярные грузовые перевозки силами беспилотного транспорта! Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», строка из стихотворения Л. Н. Толстого «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги» очень точно описывает российское беспилотное будущее.