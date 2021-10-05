«Тонар» против Volvo и Caterpillar: построен самосвал, не имеющий российских аналогов

Машина, получившая заводское обозначение Т-35 и отраслевой индекс 7507, выполнена по классической для шарнирно-сочлененной техники схеме: передняя рама, на которой размещены силовой агрегат и кабина, через механизм шарнирного сочленения состыкована с задней рамой, где установлен опрокидываемый кузов вместимостью 20 кубических метров.

При снаряженной массе в 32 тонны этот самосвал может перевозить до 35 тонн сыпучих грузов. «Ломающаяся» рама обеспечивает новинке отменную маневренность и высочайшую проходимость. Кроме того, на повышение проходимости работают полноприводная трансмиссия, 45-сантиметровый дорожный просвет, а также блокировки всех дифференциалов.

Под капотом «Тонара» установлен рядный 6-цилиндровый 13-литровый дизель Cummins мощностью 450 л. с., с которым состыкована гидромеханическая коробка передач. Кроме того, по заказу клиента машину могут оснастить 15-литровым 8-цилиндровым ЯМЗ-6585 мощностью 420 сил.

Как отмечают представители компании «Тонар», модель Т-35 не имеет конкурентов среди техники российского производства — ей предстоит бросить вызов сочлененным самосвалам Volvo и Caterpillar, который сейчас доминируют на стройках.

Кстати, ПАО «КамАЗ» и МГТУ им. Н. Э. Баумана тоже разработали шарнирно-сочлененный самосвал — КамАЗ-6561. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка предназначена для карьерных работ, притом машина готова трудиться и в автономном режиме — то есть вообще без водителя.