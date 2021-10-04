И ламповый телевизор: как будет выглядеть салон новой LADA Vesta

А выглядит экран несколько своеобразно: видно, что завод здорово экономил, а потому тачскрин пристроили поверх «торпедо», а не встроили «внутрь», как это сейчас принято.

Такого же мнения придерживаются фанаты модели, которые уже успели обозвать нововведение «ламповым телевизором», «чужеродной деталью», «убогим планшетом». Впрочем, некоторым обитателям соцсетей такое решение пришлось по вкусу.