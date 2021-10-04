И ламповый телевизор: как будет выглядеть салон новой LADA Vesta

Фото: vk.com, группа Лада Веста | Lada Vesta FL.
Из самых разных источников мы прекрасно знали, что топовые версии обновленной LADA Vesta получат огромный планшет медиасистемы по центру передней панели. Однако теперь, благодаря вездесущим шпионам, можем разглядеть, как это будет обустроено на практике.
Алексей Кованов

А выглядит экран несколько своеобразно: видно, что завод здорово экономил, а потому тачскрин пристроили поверх «торпедо», а не встроили «внутрь», как это сейчас принято.

Такого же мнения придерживаются фанаты модели, которые уже успели обозвать нововведение «ламповым телевизором», «чужеродной деталью», «убогим планшетом». Впрочем, некоторым обитателям соцсетей такое решение пришлось по вкусу.

Фото: vk.com, группа Лада Веста | Lada Vesta FL.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», по плану старт производства рестайлинговой «Весты» действительно запланирован на декабрь. В свою очередь, начало продаж состоится, как только автогигант создаст необходимый запас товарных машин — в феврале 2022-го.

Однако некоторые поставщики из-за пандемии коронавируса сейчас остановили свои производства и, скажем, пресс-формы и оснастка для изготовления пластиковых деталей интерьера на завод пока не пришли. А значит, в первоначальные сроки вазовцы могут не уложиться.

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4 октября 2021
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