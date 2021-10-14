Без кабины: Volvo представила принципиально новое поколение грузовиков

Фото производителя.
Volvo презентовала автономный самосвал на электрической тяге. Притом, поспешив выкатить новинку, производитель почти не раскрыл никаких подробностей и даже… не смог придумать название.
Алексей Кованов

Известно, что создавать беспилотный самосвал помогали металлургические предприятия SSAB и Ovako. Поэтому шведы гордятся, что три тонны снаряженной массы из восьми — это так называемая «водородная сталь», то есть выплавленная без использования коксующегося угля, а при помощи экологически чистого водорода.

Также объявлено, что бескабинный грузовик (его можно принять за отцепившийся прицеп обычного большегруза) способен двигаться по заданному маршруту, а заказчикам такие начнут передавать буквально через несколько месяцев — в 2022 году. Другие подробности, очевидно, последуют позже.

К слову, беспилотники уже сегодня технологически готовы появиться и в России. Но Министерство транспорта РФ пока не дает на это своего разрешения. Планируется, что испытания автономного транспорта будут продолжаться до 2024 года. В чем же причина — несовершенство техники или бюрократическая перестраховка, разобрался портал «АвтоВзгляд».

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14 октября 2021
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