В Белоруссии создали турбодизель для «Уазиков» и «Газелей»

Коротко нампомним: двигатель ММZ-4DTI — 4-цилиндровый объемом 2,1 литра. Его мощность может быть разной: в атмосферном варианте — 49 сил, а системой common rail, турбонаддувом и охладителем мощность мотора отдача вырастает до 120. В последнем варианте рядную «четверку», наконец, довели до соответствия нормам «Евро-5», что сейчас действуют внутри Таможенного союза.
Теоретически такой агрегат должен быть интересен Горьковскому автозаводу для установки на «Газели», однако ГАЗ вряд ли будет закупать белорусские движки: российский лидер рынка LCV предпочитает проверенные решения от Cummins и Volkswagen.
А вот Ульяновскому автозаводу недорогой турбодизель нужен, словно воздух! Ведь, как известно, главная беда «уазиков» — прожорливые бензиновые атмосферники ЗМЗ. Установка же китайских дизелей делает «Патриоты» и «Хантеры» чрезмерно дорогими, а Ford 2.2 TDCi попросту не помещается.
Любопытно, что ММЗ сразу предусмотрел возможность установки своего детища на внедорожники марки УАЗ. Правда, из экономии 4DTI поставили на старый армейский 469-й, но, учитывая почти одинаковые рамы, ничто не мешает внедрить «четверку» и в актуальную версию «Патриота».
Впрочем, сам УАЗ на предложения от ММЗ пока не откликнулся. Видимо, полуживому заводу (о грустных перспективах которого портал «АвтоВзгляд» рассказывал совсем недавно) сейчас не до создания новых модификаций. Даже если таковые очень нужны потребителю.
Зато свежей разработкой белорусов заинтересовались производители коммунальной техники. Оказывается, в Калуге хотят наладить выпуск швейцарских вакуумных уборочных машин ВКМ-2020, на которые новый дизель идеально встает взамен итальянского аналога.
Также новинку на «тяжелом топливе» примерили курганский погрузчик «Термит-1000», австрийский комбайн Delta и некие морские суда. Хотя минчане, конечно, очень надеятся найти крупного покупателя из автомобильной сферы…