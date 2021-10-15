Грузовая революция: немцы считают, что прицеп должен толкать машину

В чем суть идеи: на полуприцеп планируется ставить ведущую (!) ось со встроенным электромотором, которая будет питаться от установленного внутри рамы аккумулятора. Соответственно, прицеп сможет «подталкивать» машину, таким образом помогая дизельному тягачу.

Чтобы электрическая «шаланда» не навредила управляемости автопоезда, Trailer Dynamics обещает разработать специальное программное обеспечение. Также умный «софт» должен оптимизировать потребление электроэнергии.

Можно предположить, что новинка будет востребована европейскими перевозчиками. Однако пока за скобками остается главный вопрос: сколько будет стоить такой прицеп. И от этого зависит окупаемость и целесообразность затеи.

И продолжая тему комтранса. Volvo презентовала автономный самосвал на электрической тяге. Притом, поспешив выкатить новинку, производитель почти не раскрыл никаких подробностей и даже… не смог придумать название.