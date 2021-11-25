Почему нельзя вводить плату за проезд большегрузов по региональным трассам

Фото: kostroma.mk.ru.
Ввести плату за проезд по региональным дорогам предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на заседании президиума Госсовета. Дескать, водители большегрузов выбирают маршруты по региональным трассам, чтобы избежать платы за использование федеральных дорог. Портал «АвтоВзгляд» изучил мнение экспертов по этому вопросу.
Алексей Кованов

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев, позиция главы РСПП на самом деле ошибочна: в реальной практике перевозчики используют региональные трассы для доставки в конечную точку. Второй вариант — если между конечными точками маршрута нет федеральной магистрали.

При этом введение платы за проезд по региональным трассам будет иметь негативные последствия для бизнеса. Так, например, один из вариантов, которые обсуждаются — дать регионам право вводить плату и устанавливать тарифы в местных аналогах «Платона» самостоятельно. В итоге мы получим неудобную для перевозчиков систему — с собственным интерфейсом, способами оплаты и тарифами.

Кроме того, если регионы введут для грузовиков плату за проезд, стоимость перевозки увеличится (что будет особенно заметео на маршрутах, где больше доля местных дорог). По подсчетам компании «Авто-ПЭК», тарифы могут вырасти до 3% на коротких маршрутах — по меркам отрасли — значительное подорожание.

И продолжая тему роста тарифов. В нынешние времена, когда за литр солярки просят 52 рубль, многие владельцы большегрузов ищут способы сэкономить. Хорошей альтернативой в этом смысле мог бы стать перевод авто на газомоторное топливо. Однако и здесь хватает проблем и минусов. Каких, выяснил портал «АвтоВзгляд».

большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
25 ноября 2021
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