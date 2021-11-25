Почему нельзя вводить плату за проезд большегрузов по региональным трассам

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев, позиция главы РСПП на самом деле ошибочна: в реальной практике перевозчики используют региональные трассы для доставки в конечную точку. Второй вариант — если между конечными точками маршрута нет федеральной магистрали.

При этом введение платы за проезд по региональным трассам будет иметь негативные последствия для бизнеса. Так, например, один из вариантов, которые обсуждаются — дать регионам право вводить плату и устанавливать тарифы в местных аналогах «Платона» самостоятельно. В итоге мы получим неудобную для перевозчиков систему — с собственным интерфейсом, способами оплаты и тарифами.

Кроме того, если регионы введут для грузовиков плату за проезд, стоимость перевозки увеличится (что будет особенно заметео на маршрутах, где больше доля местных дорог). По подсчетам компании «Авто-ПЭК», тарифы могут вырасти до 3% на коротких маршрутах — по меркам отрасли — значительное подорожание.

И продолжая тему роста тарифов. В нынешние времена, когда за литр солярки просят 52 рубль, многие владельцы большегрузов ищут способы сэкономить. Хорошей альтернативой в этом смысле мог бы стать перевод авто на газомоторное топливо. Однако и здесь хватает проблем и минусов. Каких, выяснил портал «АвтоВзгляд».