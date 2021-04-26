Daewoo Trucks начала продавать в России новую модель

Но начнем с шасси. Здесь использован двигатель Doosan Infracore DL08K мощностью 350 л. с., агрегатированный с 6-ступенчатой коробкой передач Tongil T15S6. Объем топливного бака — 400 л. Салон новинки достаточно комфортен: сиденье на пневмоподвеске, регулировка наклона рулевой колонки, кондиционер и круиз-контроль, электропривод стеклоподъемников, подогрев зеркал, электрическая система опрокидывания кабины, горный тормоз плюс спальное место с подогревом. При этом представители марки утверждают, что авто не имеет аналогов на российском рынке:

— Разрешенная максимальная масса в 30 тонн позволяет поставить на это шасси крано-манипуляторную установку DY 2725 LB весом 5 тонн с 20-метровой стрелой грузоподъемностью 12 тонн. В то же время погрузочная высота борта составляет всего 1185 мм, это настоящий азиатский низкорамник, — подчеркнул порталу «АвтоВзгляд» Александр Петрухин, руководитель по продажам спецтехники компании «КомТранс Юг», официального дилера Daewoo Trucks.

Кроме того, на это шасси можно так же поставить и другое уборудование. Например, крано-манипуляторную установку HKTC 8016 производства Hankook Tower Crane максимальной грузоподъемностью в 8000 кг. Установка оборудована стрелой из шести секций и четырьмя выносными аутригерами. Высота подъема составляет до 22 м при максимальном рабочем радиусе 19,9 м, угол поворота стрелы — 360 градусов. Следующий вариант — машина с КМУ НКТС 10015 грузоподъемностью 10 000 кг. (пятисекционная стрела, максимальная высота подъема — 23 м при максимальном рабочем радиусе 21 м).

Впрочем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», вряд ли на эти модели (впрочем, как и на другие) найдется массовый покупатель. Почему, вы можете прочитать здесь.