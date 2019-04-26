Могут ли оштрафовать за «аварийку», включенную на ходу в знак благодарности

Еще одним популярным и важным знаком среди водителей считается моргание дальним светом встречным машинам, с помощью которого они предупреждают друг друга о засаде ГИБДД. Могут ли полицейские привлечь за это к ответственности, портал «АвтоВзгляд» уже писал. Напомним, что никаких санкций за «игру в моргалки» нашим законодательством не предусмотрено, потому что это не нарушает ни один из пунктов правил пользования внешними световыми приборами (статья 19 ПДД). А прямого запрета на мигание фарами нигде нет.

Похожая ситуация складывается и с использованием аварийной сигнализации. Пункт 7.1 ПДД обязывает водителя ее включать в определенных ситуациях: при дорожно-транспортном происшествии, при вынужденной остановке в запрещенных местах, при ослеплении водителя светом фар, при буксировке, при посадке-высадке детей в машины с опознавательным знаком «Перевозка детей», а также «в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».