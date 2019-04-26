Могут ли оштрафовать за «аварийку», включенную на ходу в знак благодарности

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С давних пор водительская братия общается друг с другом во время движения с помощью определенных световых сигналов. Чаще всего на дорогах используется кратковременное включение «аварийки», обозначающее благодарность. Считается ли это нарушением ПДД, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Еще одним популярным и важным знаком среди водителей считается моргание дальним светом встречным машинам, с помощью которого они предупреждают друг друга о засаде ГИБДД. Могут ли полицейские привлечь за это к ответственности, портал «АвтоВзгляд» уже писал. Напомним, что никаких санкций за «игру в моргалки» нашим законодательством не предусмотрено, потому что это не нарушает ни один из пунктов правил пользования внешними световыми приборами (статья 19 ПДД). А прямого запрета на мигание фарами нигде нет.

Похожая ситуация складывается и с использованием аварийной сигнализации. Пункт 7.1 ПДД обязывает водителя ее включать в определенных ситуациях: при дорожно-транспортном происшествии, при вынужденной остановке в запрещенных местах, при ослеплении водителя светом фар, при буксировке, при посадке-высадке детей в машины с опознавательным знаком «Перевозка детей», а также «в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».

Согласно Административному кодексу, «за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки» предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. Сумма не самая большая, но и ее просто так платить не следует, потому что, как и в случае с миганием фар, прямого запрета использовать аварийную сигнализацию во время движения в нашем законодательстве нет.

Мало того, если даже найдется шустрый страж порядка, который вздумает оформить протокол за такое «нарушение», то водитель всегда может сослаться на вышеуказанный пункт 7.1 ПДД. В соотвествии с его формулировкой, водитель обязан включать аварийную сигнализацию «для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».

Осталось только в этом убедить строптивого гаишника. Ведь теоретически опасность грозит на проезжей части абсолютно всем участником движения в любую секунду, и получается, что водитель может вообще никогда не выключать «аварийку» во время езды. Конечно, это противоречит здравому смыслу, зато соответствует закону.

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26 апреля 2019
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