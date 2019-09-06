Как в осеннее ненастье держать стекла машины всегда чистыми

Регулярная мойка, увы, результата не даст. Да и мало кто будет гонять машину на «встречу со шлангом» дважды или трижды в день. Нужны средства посерьезнее да похитрей. Например, антидождь — химия, отводящая воду и грязь с поверхностей. Флакончика хватает примерно на неделю, а потом требуется новое нанесение и, следовательно, новый поход в магазин. Пристойное средство обойдется в 400—500 рублей за 300 мл или две недели удобства эксплуатации. Много это или мало? Много!

Особенно с учетом того, что каждый владелец автомобиля может сделать простое и надежное средство, уложившись всего в 100 рублей. Более того, абсолютное большинство автолюбителей обойдется вообще без трат, ведь все необходимые ингредиенты уже давным-давно покрываются пылью дома или в гараже.

Состав, который мы собираемся наносить, прост и доступен, как все великое: обычная парафиновая свечка, терка для овощей, которую не жалко, пол стакана уайт-спирита да половина алюминиевой банки.