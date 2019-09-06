Как в осеннее ненастье держать стекла машины всегда чистыми

Осень — это не только золотая пора и «бабье лето». Короткий световой день и продолжительные дожди, грязь и первые заморозки делают это время года настоящим испытанием для многих автомобилистов. И речь идет не только о комфорте, но и о безопасности. Ведь непрозрачное лобовое стекло, щедро сдобренное осадками, и вечно мутные, плохо освещающие дорогу и обочину фары исправно приводят к беде. Как со всем этим ужасом бороться, напоминает портал «АвтоВзгляд».
Регулярная мойка, увы, результата не даст. Да и мало кто будет гонять машину на «встречу со шлангом» дважды или трижды в день. Нужны средства посерьезнее да похитрей. Например, антидождь — химия, отводящая воду и грязь с поверхностей. Флакончика хватает примерно на неделю, а потом требуется новое нанесение и, следовательно, новый поход в магазин. Пристойное средство обойдется в 400—500 рублей за 300 мл или две недели удобства эксплуатации. Много это или мало? Много!
Особенно с учетом того, что каждый владелец автомобиля может сделать простое и надежное средство, уложившись всего в 100 рублей. Более того, абсолютное большинство автолюбителей обойдется вообще без трат, ведь все необходимые ингредиенты уже давным-давно покрываются пылью дома или в гараже.
Состав, который мы собираемся наносить, прост и доступен, как все великое: обычная парафиновая свечка, терка для овощей, которую не жалко, пол стакана уайт-спирита да половина алюминиевой банки.
Прежде всего, нужно мелко потереть парафин, дабы легче плавился и смешивался. Потом совместим полученную «нарезку» с растворителем в нашей импровизированной мензурке и хорошенько перемешаем. Чтобы ускорить процесс, можно немного подогреть «колбу»: для этого сгодится строительный фен. Как только субстанция станет однородной и по вязкости будет напоминать клей ПВА, можно наносить.
Секрет в том, что уайт-спирит очень быстро испаряется, оставляя на поверхности лишь тонкий слой парафина. Он нам и нужен для создания защитного покрытия. Начинать лучше с фар и фонарей, а когда «рука набьется» — можно переходить на боковые стекла и зеркала. Лобовое же оставим на «сладкое»: его, в силу сложности и продолжительности работы, рекомендуется обрабатывать отдельно, после перерыва. Лишний парафин будет мешать обзору и работе дворников, так что прежде, чем приступать к главному автомобильному «визору», нужно получить некоторый опыт и знания.
«Народный антидождь» позволяет лобовому и боковым стеклам, зеркалам и фарам долго оставаться чистыми, что значительно упрощает осенние автомобильные маршруты.