Как добиться, чтобы дверные ручки авто были чистыми в самое грязное время года

Добиться чистоты от автомобиля с октября по март можно только одним способом: надежно спрятать машину в чистый и сухой гараж. Если транспорт используется ежедневно, то ему, увы, суждено быть грязным. Осенью и весной будут лить дожди, а зимой выпадет снег. Этот бурлящий коктейль из воды, грязи и реагентов в итоге окажется ну руках у того, кто открывает дверь. Водитель просто обречен на шесть месяцев грязных рук или, в лучшем случае, грязных перчаток. Ситуация печальная, но, как показывает практика, вполне решаемая.

Бороться с постоянно мокрым и грязным ветровым стеклом мы уже умеем — различные покупные и самодельные составы «антидождя» хорошо известны. Для закрепления: смешать ацетон с натертой предварительно свечой и нанести на чистое стекло в два слоя. Вот и вся наука. А что, если применить этот состав на дверных ручкках? Компоненты «зелья» у нас остались со времен экспериментов над «лобовым», так что нужно лишь помыть авто и покрыть нужную деталь!

После комплексной мойки даем машине подсохнуть, а сами — мешаем «химию». Напомним, что стружка и растворитель должны дать «сметанообразную» смесь, которую нужно ровным слоем растереть по всей поверхности. Можно, конечно, пойти на поводу у привлекательных флаконов из магазина, но статистика и многочисленные опыты показывают: результат в данном случае от затрат зависит незначительно.