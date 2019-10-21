Водка или вода: чем заменить тормозную жидкость, если она вытекла вдалеке от дома

Тормозная жидкость может вытечь из-за механических повреждений — треснул тормозной шланг, или водитель вовсе оторвал его на бездорожье. Поэтому сначала надо найти причину утечки и только потом думать, как ее устранить. Может, лучше не мучиться и взять машину на буксир или вызвать эвакуатор. Но это легко сделать, если поломка случится в городе, до сервиса недалеко, а рядом есть люди, готовые помочь. А вот если вас занесло в глушь и вокруг никого, придется что-то выдумывать самому.
Предположим, вы нашли причину утечки жидкости и самостоятельно смогли ее устранить. Как восстановить потерю или чем ее можно заменить хотя бы на время.
«Тормозуху» продают на каждой заправке или в автомагазине, но до них надо еще доехать. Самое простое решение — залить в бачок обыкновенную воду. Но надо помнить, что при частых торможениях вода закипит, а в холодное время года просто замерзнет. Поэтому ехать надо с небольшой скоростью, используя торможение двигателем, а на тормоз жать, когда нужно замедлиться до полной остановки.
Зимой можно, утираясь слезами, залить в бачок «огненную воду», то есть водку или портвейн. Спиртосодержащие напитки не замерзнут, но при частых нажатиях на педаль тормоза опять же могут закипеть. «Незамерзайка» — еще один выход. Ее не так жалко, как алкоголь, да и зимой почти каждый водитель возит в багажнике запасную банку с этой автохимией. Жидкость омывателя не замерзнет в мороз (если омыватель, конечно же, не летний), но и она, увы, может закипеть. Поэтому и тут осторожная езда не помешает.
Еще можно использовать жидкость гидроусилителя руля. Она точно не закипит и не замерзнет, но не каждый водитель возит с собой запас такого автомобильного расходника. Поэтому лучшим вариантом будет залить в бачок антифриз. Если запаса в багажнике не оказалось, можно слить немного из системы охлаждения.
Однако все эти приемы можно использовать лишь в крайнем случае, поскольку потом всю систему нужно будет промывать и чистить. Зато они помогут дотянуть до сервиса и не остаться ночью где-нибудь в лесу. Это подтверждают и многочисленные рассказы бывалых водителей. Кто в свою «копейку» заливал подсолнечное масло, а кто в тормозную систему БТР-70 лил масло моторное. Все благополучно добирались до дома.