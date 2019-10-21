Водка или вода: чем заменить тормозную жидкость, если она вытекла вдалеке от дома

Тормозная жидкость может вытечь из-за механических повреждений — треснул тормозной шланг, или водитель вовсе оторвал его на бездорожье. Поэтому сначала надо найти причину утечки и только потом думать, как ее устранить. Может, лучше не мучиться и взять машину на буксир или вызвать эвакуатор. Но это легко сделать, если поломка случится в городе, до сервиса недалеко, а рядом есть люди, готовые помочь. А вот если вас занесло в глушь и вокруг никого, придется что-то выдумывать самому.

Предположим, вы нашли причину утечки жидкости и самостоятельно смогли ее устранить. Как восстановить потерю или чем ее можно заменить хотя бы на время.

«Тормозуху» продают на каждой заправке или в автомагазине, но до них надо еще доехать. Самое простое решение — залить в бачок обыкновенную воду. Но надо помнить, что при частых торможениях вода закипит, а в холодное время года просто замерзнет. Поэтому ехать надо с небольшой скоростью, используя торможение двигателем, а на тормоз жать, когда нужно замедлиться до полной остановки.