Чем заняться автовладельцу во время новогодних праздников, когда застолья уже надоели

Морозы нам пока только обещают, а зимняя резина уже теряет последние шипы. Бабье лето и бабью осень пережили, теперь — бабья зима. Иначе назвать эту бесснежную и унылую, поистине октябрьскую погоду за окном язык не поворачивается. Даже прекрасная половина человечества начинает ворчать, ведь шубы и прочие зимние аксессуары под дождем — не комильфо.
Зато можно смело надевать старую куртку, рваные джинсы и отправлять «на гараж» — не замерзнешь. А чтобы мороз не случился в «семейном гнездышке», портал «АвтоВзгляд» подготовил несколько дел, которые по такой погоде займут весь вечер. А то и не один. Ну, не телевизор же смотреть!
Уборка в салоне
Привести в порядок интерьер любимого авто — никогда не поздно. Более того, лучше, чем хозяин, эту операцию не сделает никто. Так что вооружаемся тряпками да губками, берем всю автохимию из новогодних подарков и отправляемся в гаражный кооператив. Хорошенько пропылесосив салон, можно натереть кожу и торпедо, поработать над пластиком и заполировать мелкие царапины, коих во время подготовки к главному российскому торжеству набралось немало. Заложите пару часов на багажник — чтобы выгрести весь мусор из «трюма» потребуется немало времени.
Уборка в гараже
Пока не холодно — первые морозы обещают лишь на Рождество — можно убраться и в самом гараже. Навести марафет на полках, выбросить мусор, перевернуть резину, чтоб не слеживалась, продиагностировать крышу на предмет протечек, да и просто подмести. Выкатив авто, пройдитесь по периметру на предмет подтеков — глядишь, найдется на что потратить тринадцатую зарплату.
Система хранения
Теплая зима — самое время для переосмысления полок и шкафов, которые занимают большую часть вашего гаража. Так ли они необходимы, эти старые кухонные гарнитуры, или их можно смело выбросить, заменив более удобными и компактными полками? Из дерева сделать или найти протрезвевшего сварщика, желающего немного заработать на «продолжение банкета»?
У этого процесса есть и куда более важная сторона: во время разбора и осмысления, можно выбросить большую часть мусора, который хранился в гараже с брежневских времен. Высохшие краски и кисти, поломанный инструмент и агрегаты, до которых не дошли и никогда не дойдут руки, старая техника, давно отжившая свой век. Место этому хламу — на помойке.
Осмотр летних шин
Зима — лучшее время для покупки летних покрышек. Цены после Нового года будут самые лояльные, многие новинки сезона-2020 уже поступят в продажу, а модели прошлых лет продавцы отдадут с большим дисконтом. Так что осмотреть да принять решение лучше на каникулах — потом будет дороже.
Полировка
Погоды стоят влажные, но не холодные, так что можно смело отполировать фары и мелкие царапины. В этом деле важно отсутствие пыли и прямого солнечного света, да плюсовая температура — все необходимое, как говорится, есть. Можно приступать. По случаю праздников, следует раскошелиться не только на новый флакончик полироли, но и на новую губку — за время «отдыха» старая высохла и вряд ли поспособствует наведению марафета.
…Это лишь малая толика дел, которые можно и нужно сделать за долгие зимние каникулы, которые, судя по прогнозам, пройдут при теплой погоде. Дома, конечно, хорошо, но ведь за 9 дней в «четырех стенах» можно и сума сойти: дайте себе и своим близким немного пространства. Уверен, они не будут так уж сильно против.