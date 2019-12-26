Чем заняться автовладельцу во время новогодних праздников, когда застолья уже надоели

У этого процесса есть и куда более важная сторона: во время разбора и осмысления, можно выбросить большую часть мусора, который хранился в гараже с брежневских времен. Высохшие краски и кисти, поломанный инструмент и агрегаты, до которых не дошли и никогда не дойдут руки, старая техника, давно отжившая свой век. Место этому хламу — на помойке.

Осмотр летних шин

Зима — лучшее время для покупки летних покрышек. Цены после Нового года будут самые лояльные, многие новинки сезона-2020 уже поступят в продажу, а модели прошлых лет продавцы отдадут с большим дисконтом. Так что осмотреть да принять решение лучше на каникулах — потом будет дороже.

Полировка

Погоды стоят влажные, но не холодные, так что можно смело отполировать фары и мелкие царапины. В этом деле важно отсутствие пыли и прямого солнечного света, да плюсовая температура — все необходимое, как говорится, есть. Можно приступать. По случаю праздников, следует раскошелиться не только на новый флакончик полироли, но и на новую губку — за время «отдыха» старая высохла и вряд ли поспособствует наведению марафета.

…Это лишь малая толика дел, которые можно и нужно сделать за долгие зимние каникулы, которые, судя по прогнозам, пройдут при теплой погоде. Дома, конечно, хорошо, но ведь за 9 дней в «четырех стенах» можно и сума сойти: дайте себе и своим близким немного пространства. Уверен, они не будут так уж сильно против.